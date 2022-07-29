美律手機、揚聲器新品上市 Q3營收雙增

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (29) 日舉行法說，展望下半年，總裁黃朝豊表示，隨著手機、揚聲器進入旺季，客戶新品將陸續上市，第三季營收有望季增、年增雙位數，毛利率也將優於上季、去年第四季的 12%，不過第四季能見度目前尚不明朗。

各產品線展望方面，黃朝豊指出，耳機隨著 IC 缺料狀況明顯改善，加上 TWS 新品將上市，帶動稼動率提升，第三季耳機營收將雙增。從各品項年增幅來看，聲學耳機去年第三季未有新品上市，基期低，年增幅最高，其次為 TWS、電競。

黃朝豊說明，TWS 市場成長率已不如過往大，目前高階產品仍可以保住價格，並增加更多功能，如消躁、體積更小等；中低階產品價格則已經往下。

電競產品方面，由於有循環周期，主要是隨著 PC 晶片效能提升、新遊戲推出，帶動電競周邊產品需求，過去兩年疫情讓電競產品成長快速，今年需求較為疲軟，成長性不及去年，預期今年業績持平去年，明年則看不清楚。

揚聲器方面，受惠手機新品開始出貨、中國上海封城影響降低，推升組裝廠拉貨回溫，揚聲器第三季營收會雙增，其中，手機揚聲器受惠美系客戶推出新機種，第三季較上季顯著成長；筆電則是因需求下降，業績呈現年減。

美律也是美系手機品牌供應商之一，黃朝豊表示，今年持續拿到新機訂單，規格與供貨比重與去年相當，不過因原物料與工資上漲，ASP 有所提升。

電池部分表現亮眼，黃朝豊預期會有倍數成長，原因包括基期低，稼動率提升，帶動業績走揚。而麥克風方面，該產品是出貨給組裝廠，雖然料況有改善，業績較上季成長，但市況仍不佳，客戶下單保守，稼動率不足，全年業績衰退。

美律第二季稅後純益 3.93 億元，季增 257.2%，年增 254%，每股純益 1.84 元；上半年純益 5.03 億元，年增約 280%，每股純益 2.35 元。