美股重挫 在美中概股逆勢大漲 北京連出招救房市

美股周一（22 日）收盤重挫，在美中概股卻逆勢大漲逾 1%，利多是北京連續出招救房市。知情人士透露，中國政府將向建商挹注人民幣 2,000 億元（293 億美元）專項貸款，推動「爛尾樓」交屋。

那斯達克中國金龍指數周一收盤勁漲 1.22%，以 6,924.49 點作收。唯品會 (VIPS-US) 股價勁揚 7.91%，拼多多 (PDD-US) 驟漲 4.74%，理想汽車 (LI-US) 的漲幅也超過 3%。相較下，美股標普 500 指數重摔 2.14%。

彭博報導，知情人士透露，中國政府將向建商挹注人民幣 2,000 億元（293 億美元）專項貸款，推動「爛尾樓」交屋。消息人士說，中國央行與財政部將透過國家開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行輸送資金。

中國住建部、財政部及央行上周五宣布這項貸款計畫，但未透露規模與細節，這將是北京為房市危機做出的最大金援承諾。

中國政府表示，此專項借款聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的建案，實行封閉運行、專款專用。

中國央行周一另連出兩招救房市。央行周一授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.65%，上月為 3.7%，為央行 1 月以來首度調低利率；5 年期以上 LPR 為 4.3%，上月為 4.45%。

彭博經濟學家朱懌認為，中國正加強貨幣支持，最緊迫的是支持房市，5 年期以上 LPR 報價（銀行房貸定價參考基準）降幅更大，凸顯此一優先事項。鑒於 7 月中國信用意外放緩，朱懌預料央行將採取更多措施，以壓低借貸成本。

與此同時，中國央行總裁、國務院金融委辦公室主任易綱周一主持部分金融機構座談會，指示「要保障房地產合理融資需求」。