看好市場反彈 美國散戶搶進龍頭科技股

美國聯準會啟動升息循環之後，多家機構看壞科技成長股，紛紛選擇逃離，那斯達克今年以來也大跌 21%。不過看到打 8 折以上的股價，卻讓散戶們開始成群湧入。

據研究機構 Vanda Research 數據，散戶對熱門科技股的買盤，在 7 月下旬來到 2014 年以來的新高，他們追逐的熱門科技股，包括 FAANG—Facebook 母公司 Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、特斯拉 (TSLA-US)、微軟 (MSFT-US) 以及其他科技巨頭。

最新的例子，即使 Meta 上周四的財報顯示營收下降，並造成股價下挫 5.2%，但是它仍然成為富達交易平台散戶購買的第一名。

與散戶動作相反的，是機構對科技股信心仍在下降。根據 Jefferies 數據，今年避險基金對包括 FAANG 在內的 16 支主要科技股，占其投資組合的比例，已經由 24% 降至 16%。

他們還將大型科技公司在其投資組合中的權重削減 10%，低於其在標普 500 指數中的權重，這意味著，他們認為其他行業表現更優於科技股。

伴隨科技股全面下挫，龍頭的 FAANG 股票至少都下跌了 10%，但是最近這些股票正在反彈，人們預計，聯準會的升息行動會在未來幾個月放緩，從而減輕市場的壓力。

那斯達克指數 7 月上漲 12%，是自 2020 年 4 月以來最佳單月表現，優於標普 500 指數 9% 的漲幅。

全球最大的資產管理公司貝萊德 (BlackRock Inc.) 近日警告，散戶忽視「逢低買入」的風險，過去兩年這一策略的成功，是建立在異常低的利率水準，以及大規模的財政刺激，但這些措施已經結束。