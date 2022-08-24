榮剛航太產品接單逐月增 客戶洽談 10 年長單

美國飛機製造商波音 (BA-US) 對全球旅運復甦看法正向，今、明年許多市場迎來爆發需求，台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 航太產品接單金額逐月增加，更看到有客戶洽談 10 年長單。

榮剛認為，隨著各國國境陸續解封，商務、旅遊帶動航太產業表現相對樂觀，過去航太相關的客戶為了確保產能會下 3-5 年訂單，但今年罕見的出現洽談到 10 年的長期訂單。

此外，以波音、空巴的在手訂單及交機量，訂單量是 2018 年高峰產量之 6 至 8 倍，顯見航太產業前景看好，復甦力道強勁，榮剛表示，符合公司接單金額逐月增加的趨勢，而機械、模具及一般民生工業用鋼，因屬基礎需求，受景氣及原料下跌影響也有限。

榮剛指出，第二季接單量滿載、持續成長，將反映在下半年出貨，且高毛利的航太、油氣銷售佔比提升，也將帶動毛利率可望逐季走高，且第三季業外認列中國嘉興土地被徵收處分利益約 3.23 億元，業內外皆美下，獲利表現看俏。

榮剛第二季在出貨價量續揚、產品組合轉佳下，毛利率 34.6%，季增近 3 個百分點、年增 7.6 個百分點；帶動稅後純益 5.49 億元、每股純益 1.23 元，年增 248%；上半年稅後純益 8.95 億元，年增 194%%，每股純益 2 元更是賺贏去年全年。