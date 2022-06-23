嚴陳莉蓮：中華車多品牌擴營運規模 全年內銷整車目標4.4萬台

中華車 (2204-TW) 今 (23) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，身為輕小型商用車的市場領導者，致力開發新能源商用車，將於第四季推出菱利電動車改款和全新 3.5 噸商用車，並將引進 MG 品牌國產化，透過多品牌事業來擴大經營規模，努力達成今年內銷整車 4.4 萬台目標。

嚴陳莉蓮表示，中華車於第二季和第三季推出新年式 Eclipse Cross 進口車和 23 年式 Outlander 國產車，第四季規劃再推出菱利電動車改款，以及全新 3.5 噸商用車。

在多元品牌事業發展策略下，中華車第四季將導入 MG 品牌車型，嚴陳莉蓮看好，此可使中華車的產品線更趨於完整。

嚴陳莉蓮指出，隨著新冠疫情和全球供應鏈緊繃局勢可望逐漸紓緩，今年中華車將努力達成內銷整車 4.4 萬的目標，而在外銷市場，將持續深耕現有菱利和 Delica 外銷市場，預估全年成車外銷可達約 1500 台。

在轉投資事業上，由於福建奔馳表現亮眼，去年銷售 3.7 萬台，年增 24%，今年隨著產品競爭力持續提升，預估全年銷售可突破 4 萬台。

此外，中華車自主設計開發的電動二輪車，將不斷豐富產品布局、積極拓展專賣店並導入新商務模式，推動銷售持續成長。