日本評估興建次世代核電廠 確保中長期用電

日本首相岸田文雄已下達指示，周三 (24 日) 下午在首相官邸召開的綠色轉型實行會議上，將討論次世代型核電廠的開發和建設，以確保日本中長期用電。在 2023 年夏天之後，最多有 17 座反應爐將重啟運作。

《日本經濟新聞》報導，周三的會議旨在解決電力短缺、以及脫碳進度緩慢等問題。日本將針對朝向 2050 年目標邁進的議題，於今年底前按時間軸理出因應對策。

這次會議的討論重點，將是次世代型核電廠在 2030 年之後的開發和建設。針對次世代核電中，安全性比當前核子反應爐更高的改良型輕水反應爐，日本經濟產業省審議會也整理出進度表，目標在 2030 年之後展開商業運轉。

日本政府目前並無新蓋或是重蓋核能電廠的規劃，若投入核電廠興建，將是 2011 年日本 311 大地震發生以來的首例。

基於規定，日本核電廠的營運期間原則為 40 年，最長可達 60 年。但北海道電力公司的「泊核電廠」1 到 3 號機組，光是審查作業就花了將近 10 年，因此出現不要把安全審查花費時間也併入營運時間的提案，以延長核電廠的營運年限，另外也將討論核廢料處理問題。

日本在今冬和明年可能發生供電不足問題，因此岸田文雄在上個月 (7 月) 表示，希望核電廠的運作數量在今天冬天最高能增加至 9 座反應爐，明年夏天之後進一步提高到 17 座反應爐。