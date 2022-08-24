兩因素影響 施羅德預期全球明年通膨壓力緩降至4.3%

通膨與升息壓力引發經濟衰退風險，根據施羅德投資預估，今年全球經濟成長為 2.6%，2023 年減緩至 1.5%，但在能源價格高基期與利率上升情況下，預料將有助於降低通膨壓力，預估全球通膨可望在明年從目前的 7.2% 降至 4.3%。

施羅德投資指出，美國現在面臨的高通膨將使經濟成長減緩，預期美國 2022 年經濟成長將減緩至 1.7%，為控制通膨，聯準會將持續採取鷹派升息的貨幣政策，預期聯邦基金利率在 2023 第 1 季將達到 4.0%，而這將有助於美國的通膨率從今年的 8.0%，於 2023 年下降至 4.2%。

整體而言，施羅德投資認為，目前全球經濟成長仍面臨不確定風險，但當資產價格調整到新的平衡，預期將看到股市出現反彈，在這段時間內，投資人需要確保其決策過程能夠因應市場變化動態調整，同時也須注意分散投資風險。

施羅德投資表示，最佳的投資機會往往出現在經濟衰退的過程中，所以就算未來幾個月的成長前景持續黯淡，投資人也不需要過度悲觀，反而應該掌握逢低布局的投資機會。

施羅德多元資產團隊補充，過去 2 個月全球股市因預期美國升息腳步放緩有望而演出強勁反彈，但因美歐等主要經濟體的通膨數字仍維持高檔，不少企業對於業務成長動能也持保守謹慎看法。

施羅德多元資產團隊建議，在美國聯準會貨幣政策更趨明朗之前，金融市場恐將維持劇烈震盪格局。

在操作策略看法上，施羅德多元資產團隊對於股票仍維持謹慎態度，保持減碼配置，近期進一步減少歐股、日股與新興市場股，但同時間也增持美股，主要著眼於美國企業較具韌性，當經濟走緩時，其仍相對是較有表現機會的市場。

另外債市部分，預期通膨壓力可能持續給予殖利率上行壓力，建議可增持短天期國庫券 ETF，以維持較短存續期間配置，提升投組下檔防禦。

