歐盟東協領袖峰會12月登場 深化供應鏈合作關係為主軸

歐盟和東南亞國協將於今年底舉行首次國家領袖峰會，兩大集團將尋求加強供應鏈合作的可能性，藉由深化雙邊關係，減少對中國和俄羅斯的依賴。

一位歐盟官員向日經表示，本次峰會將於 12 月 14 日在比利時布魯賽爾開幕，不同於先前是由歐盟執行機構負責人和高級官員出席，本次將由東協和歐盟各國領袖親自與會。

不過，考量到緬甸軍政府與東協其他成員國以及歐盟關係緊張，最高領導人敏昂來 (Min Aung Hlaing) 不太可能參與本次會議。

因新冠疫情導致歐盟的醫療產品和汽車零件進口受阻，歐盟和東協希望透過本次峰會來發展供應鏈關係，預期歐盟將向東南亞國家提出基礎設施援助和經濟合作協議，鼓勵東協國家在西方供應鏈發揮關鍵作用。

雖然歐盟考慮和整個東協建立貿易關係，但因先前曾以人權問題為由，對柬埔寨和緬甸實施經濟制裁，目前歐盟主要著重在與個別國家建立雙邊貿易關係。除了和新加坡、越南簽署的自貿協議之外，歐盟也計劃加快與印尼、菲律賓、馬來西亞和泰國的貿易談判。

聯合國數據顯示，歐盟和東協去年的商品交易總值為 2500 億美元。雖然東協是歐盟主要貿易夥伴之一，但去年貿易總值仍低於中國、美國和俄羅斯。

考慮到與中俄之間的緊張局勢不斷升溫，對歐盟來說，與東協建立經濟、外交和安全關係具有重大意義。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 曾在月初的部長級會議表示，將致力於和東協同行，並將該集團視為戰略夥伴。

除供應鏈以外，歐盟還將加強與東協在南海航行自由以及敏感技術出口管制方面的合作，也希望能參加東亞峰會。東亞高峰會成員國包含東協 10 國以及日本、中國、南韓、澳洲、紐西蘭、印度、美國和俄羅斯，是討論關鍵區域和國際議題的戰略論壇。