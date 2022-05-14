拜登：美國東協特別峰會 標誌雙方關係進入新時代

美國總統拜登 (Joe Biden) 周五 (13 日) 表示，與東南亞國家協會 (ASEAN) 的首次峰會，標誌著美國與東協關係進入「新時代」(New Era)。

拜登在美國東協特別峰會第二天發表談話，他說：「未來 50 年中，全球有大量的歷史會在東協國家書寫。」本次峰會是東協領袖首次以團體的形式聚首白宮，也是他們繼 2016 年之後首度參與由美國總統主持的會議。

即使俄羅斯仍未停止對烏克蘭的入侵行動，拜登政府希望藉由這次峰會向外界展示，美國依然聚焦在印太地區以及中國帶來的長期挑戰上。

拜登說：「我們正在開啟美國與東協關係的新時代。」

美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 稍早向東協領袖強調維護海洋自由的重要性，稱雙方有著共同願景，將共同防止國際規範受到威脅，並誓言一同對抗疫情。美國迄今已向東協捐贈超過 1.15 億劑疫苗。

東協國家包含汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南，緬甸本次並未派出代表，菲律賓則由外交部長代表出席。

拜登周四於白宮晚宴上宣布提供 1.5 億美元資金，幫助東協改善基礎設施、國家安全與防疫等項目，隨著南海爭端日益增加，拜登也承諾在該地部署海岸防衛隊，打擊非法捕魚。

拜登政府還計劃推動更多倡議，包括「重建更美好世界」(Build Back Better World) 基建投資與印太經濟架構 (IPEF)，但目前均尚未敲定。

部份分析人士與外交官員預估，東協只有新加坡和菲律賓會成為首批簽署印太經濟架構的國家。