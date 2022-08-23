寧德時代上半年淨利年增逾8成 大賺近人民幣82億元

全球電動車電池製造商龍頭寧德時代 (300750-CN) 周二（23 日）公布 2022 年上半年業績，不僅營收成長逾倍，而且淨利成長逾 8 成，同時宣布向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 6.5280 元。先前市場認為在原物料價格大幅上漲的情況下，預估寧德時代期中成績單不佳，然而上半年業績出爐後讓投資人備感驚喜。

根據寧德時代上半年財報顯示，營收年增 156.32% 至人民幣 1,129.71 億元（單位下同），歸屬上市公司股東的淨利報 81.86 億元，年增 82.17%；歸屬上公司股東的扣除非經常性損益的淨利報 70.51 億元，年增 79.95%：基本每股獲利報 3.5233 元。此外，寧德時代擬向全體股東每 10 股派發現金股利 6.5280 元（含稅）。

按業務劃分，寧德時代上半年電池收入報 791.43 億元，年增 159.9%；鋰電池材料營收報 136.70 億元，年增 174.15%；儲能系統營收報 127.36 億元，年增 171.41%。

寧德時代第二季整體營收報 643 億元，扣非淨利潤 61 億元，淨利率達 9.49%，較第一季財報中的 2% 明顯改善。在整體毛利率上，第二季 18.68% 的毛利率較第一季的 14.48% 回升不少。

寧德時代利潤的改善主要是第二季電池廠對整個車商漲價已逐步落實，上游壓力逐漸傳導到下游整體車商，並且原物料方面也獲得局部改善。

分析人士稱，自今年 3 月以來，對經濟復甦的擔憂讓一些金屬材料價格不斷下跌。相比鋰價的居高不下，鎳、鈷等金屬材料價格已出現明顯降幅，如電解鈷在 3 月末最高每噸 58 萬元高點後，目前已下降至每噸 35 萬元左右，這對寧德時代等電池商來說是個好消息。

另一方面，鋰從年初的每噸 20 萬元上漲至目前每噸 50 萬元左右，對整個電池產業鏈中下游造成壓力，根據業內人士預估，鋰的短缺情況在 2023 年也難有大幅改善，整體價格還是維持在目前的高點。

寧德時代指出，上半年營業成本大增主要受兩個方面因素影響，包括銷售增長相應增加，以及部分上游材料價格上漲造成成本增加。寧德時代同時持續加大研發投入，研發項目增多及研發團隊擴大，支出較上期增加。