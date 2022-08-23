〈陸港盤後〉北京傳砸人民幣2,000億救爛尾樓 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周二（23 日）收盤漲跌互見，創業板指漲 0.05%，利多是知情人士透露，中國政府將向建商提供人民幣（下同）2,000 億元（293 億美元）專項貸款，推動「爛尾樓」交屋，但投資人也擔憂本周美國聯準會（Fed）主席鮑爾可能會釋出更加鷹派的訊號。

證券時報報導，滬指周二收盤跌 0.05% 至 3,276.22 點，深成指跌 0.4% 至 12,455.15 點，創業板指漲 0.05% 至 2780.31 點；兩市成交額合計 1.0023 兆元，「北向資金」淨流出 92.28 億元。

燃氣、石油、煤炭、電力等景氣循環股齊揚，釀酒、銀行、醫藥、地產等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.78%，恒生科技指數跌 0.26%。

彭博報導，知情人士透露，中國政府將向建商提供 2,000 億元專項貸款，推動「爛尾樓」交屋。消息人士說，中國央行與財政部將透過國家開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行輸送資金。

中國住建部、財政部及央行上周五宣布這項貸款計畫，但未透露規模與細節，這將是北京為房市危機做出的最大金援承諾。

中國政府表示，此專項借款聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的建案，實行封閉運行、專款專用。

中國央行總裁、國務院金融委辦公室主任易綱周一主持部分金融機構座談會，也指示「要保障房地產合理融資需求」。

不過，投資人仍擔憂 Fed 緊縮貨幣政策動向。美國傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會即將於本周登場，投資人關注鮑爾定台北時間周五晚間 10 時發表的演說。

近來 Fed 官員多次示警，聲稱抗擊通膨的行動仍未結束，但經濟衰退威脅逼近，而鮑爾的發言可能會強化此一立場，宣示經濟衰退也阻止不了 Fed 壓低通膨的決心。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 說：「鮑爾可能會試圖發出明確信號，即縱使 Fed 放緩升息步調，也不意味 Fed 會迅速降息。」