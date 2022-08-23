友輝下半年營運保守 看好車載、量子點膜成未來新動能

光學膜廠友輝 (4933-TW) 今 (23) 日召開法說會，由於面板產業景氣面臨下行風險，總經理吳昕杰坦言，下半年確實有一些隱憂和阻力，其中筆電在整體供應鏈庫存相對高，預期短期對營收將有一定程度的影響，不過友輝持續開發新產品，預期車載光學膜、量子點膜等均是未來成長動能。

友輝是面板產業上游關鍵材料供應商，吳昕杰說，公司營運與面板產業息息相關，如果客戶狀況不好確實會有直接影響，但友輝近年在風險控管、分散客戶地區布局得宜，客戶涵蓋中國、台灣、日本、韓國等，雖然近期庫存周轉率上升，但下半年會謹慎降低面板跌價、庫存高的狀況。

外界關注，全球通膨、俄烏戰爭是否壓抑營運成長動能，吳昕杰表示，通膨確實造成原物料成本上升，能否轉嫁是目前營運課題之一，不過友輝持續與客戶驗證新材料、開發新產品，預期明年隨著產業景氣恢復下，可望最先受惠。

產品組合，友輝今年上半年筆電加車載占比最高，達約 61%，顯示器、行動裝置 / 平板、電視則各占 15%、8%、4%，其他則有 7%，且近年隨著穩定開發新品獲客戶肯定下，占比逐年提高。

展望未來，友輝也看好包含回收材料、貼合型光學膜、車載用光學膜、量子點膜等都是可期的營運成長動能，正積極與上下游供應鏈、面板廠合作。

營運方面，友輝今年上半年營收雖低於去年同期，但業外在匯兌利益挹注下，第二季純益達 1.18 億元，季增 34.66%、年增 65.79%，每股賺 1.49 元，累計上半年純益達 2.07 億元，年增 47%，每股純益 2.59 元。