日本擬重啟核電 王美花：台灣核能使用至年限屆滿

全球極端氣候引發各國能源危機，不只德國能源政策大轉彎，擬延後 3 座核電廠除役時間，日本近期也評估重啟核能反應爐以確保用電，讓核能議題再次成為討論焦點，對此，經濟部長王美花今 (25) 日指出，日本是針對未到使用年限的核電廠做不同規劃，至於台灣核能使用則會維持到既定年限屆滿為止。

據評估，日本在今年冬天、明年可能發生供電不足問題，因此，日本首相岸田文雄日前已下達指示，討論進行次世代型核電廠的開發和建設，以確保日本中長期用電，估計在 2023 年夏天之後，最多將有 17 座反應爐會重啟運作。

面對日本擬重啟核電，王美花說，經了解後，日本在 311 事件發生後就關閉核電廠，但多數反應爐都未到使用年限，因此日本政府針對這些反應爐有做不同的打算，而台灣對核電廠的規劃就是使用到電廠年限。

王美花表示，俄烏戰爭造成全球能源價格上漲，近期氣候劇烈變化更造成許多國家面臨乾旱問題，連帶引發供電問題，台灣方面，經濟部、台電對電力調度已提出很多因應措施，包含水利措施、需量反映調度等，也會因應未來情勢做沙盤推演。

至於近日中國限電狀況未解，四川、重慶限電時間再延長，外界也關注對當地設廠的台廠營運影響，王美花說，經濟部密切與台商溝通，現階段台商回應是以錯峰生產、庫存、生產調度等方式因應，影響仍在可控範圍。