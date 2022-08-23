美股近期連續拉回整理，連帶影響到台股也做了些許的回檔，其實近幾個月以來，我們大致都環繞在美國 CPI 數據以及升息、縮表… 等這些干擾因素中，因此台股確實也已經開始對這些利空略為鈍化，更何況政府也在低檔喊出會護盤，所以短線的回檔應該是不用太過擔心，除非未來幾個月美國經濟真的出現重大衰退，這就要搭配它們的失業率去觀察，因為失業率拉高就是警訊，目前最新公布的失業率是 3.5%，大概是疫情發生之後以來的新低，雖然日前沃爾瑪有傳出開始裁員，但人數還不是很多，所以應該是不會影響到這個月的失業率表現，原則上只要不擴散到其它企業都無妨，這後續再留意即可；那麼話說回來，短線既然是因為重複性的干擾因素而下跌，當然就是繼續逢低去擇優低接，只是低接的項目在近期很多主流股都往上漲之後，確實要開始慎選個股了，像網通的部分可能多數的股票都要開始進行整理，除非是整體位階較低的個股，否則短線就不太適合去切入，應該還是等拉回再切進去會較佳，像波若威 (3163-TW)、中磊 (5388-TW)、眾達 KY(4977-TW)… 等就是需要先等它們整理的個股，至於位階比較低的則是有智邦 (2345-TW)、正文 (4906-TW)、立積 (4968-TW)、上詮 (3363-TW)、光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)… 等，這些或許有機會開始轉強發酵，投資人不妨可以多加留意後市切入的時機。

除了網通族群之外，車用的部分也是一樣，高位階的個股就讓它們先去整理，有一些低位階的個股剛在低檔出量轉強，投資人就可以開始去留意，尤其中國新車銷售的部份根據預估，7-8 月因為民俗月的關係可能會有銷量下滑的影響，但預期影響數量不多，等 9 月開始會再重新回到成長軌道，換句話說，現在正是布局車用相關個股的一個好時機，至於低檔出量的個股有為升 (2231-TW)、劍麟 (2228-TW)、麗清 (3346-TW)、聯嘉 (6288-TW)… 等，這幾檔都是之前其它車用個股在大漲時還沒輪動到的，會比較晚輪動主要是因為上半年的財報數據還不是那麼的亮麗，但是在大陸汽車下鄉以及減稅補貼購車政策上路之後，這些個股都有受惠的空間，尤其是後面兩者麗清和聯嘉，因為特斯拉將在大陸擴產近一倍的產量，也就是未來有大約近百萬輛的產能，所以車燈的需求將會大增，而他們兩家公司正是供應 LED 尾燈的廠商，因此未來股價的想像空間就很大，再者，聯嘉除了特斯拉之外，在美國擴充的產線也將會供應給 GM 通用汽車，這個供貨數量在未來比特斯拉還多，所以對於後市來看，聯嘉應該有成為黑馬的條件，只不過從目前的財報數據是看不出來的，如果沒有去對這家公司進行了解，其實是不太會發現這公司的投資價值，總之我們就是把知道的資訊分享給大家，至於要不要去切入操作就看投資人怎麼決定，原則上上述這些車用個股都是低檔剛出量表態而已，所以低檔去找點切入應該是不會吃大虧才是。

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