〈餐飲業報喜〉乾杯營運強彈+展店效益 7月營收3.46億元創次高

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (10) 日公布 7 月合併營收達 3.46 億元，月增 34.63%，年增 92.96%，創單月次高，乾杯表示，兩岸事業體營運強勁復甦，加上展店效益顯現，樂觀看後續反彈力道將更強勁。乾杯前 7 月合併營收 19.38 億元，年增 23.19%。

乾杯上半年受疫情拖累，稅後虧損 1.04 億元，每股虧損達 5.59 元，主要是因上海店點第二季營運衰退多達 6 成，成為主要虧損壓力來源。

乾杯說明，7 月中國事業營收月增 3 成、台灣事業營收月增約 4 成，加上今年新開 7 間分店效益挹注，營運快速回穩，其中，新開出的嘉義耐斯王子店貢獻近千萬元業績，一舉成為老乾杯店鋪業績前 3 名。

另一方面，即便疫情轉緩，乾杯外販事業仍維持成長表現，7 月銷售月增 3 成。

進入 8 月後，乾杯仍持續展店腳步，加上父親節周末餐期全客滿，加開第 2、3 輪因應，電商零售事業也提前開賣中秋烤肉禮盒，已接獲多家企業大單訂購，乾杯看好，有望推升營收續創新高。

截至目前，乾杯共有 6 個餐飲品牌，海內外達 64 家直營據點 (台灣 43 家、中國 21 家)，其中，台灣有乾杯燒肉居酒屋 16 家、老乾杯 11 家 (含 KANPAI CLASSIC)、黑毛屋 9 家、黑毛屋本家 3 家、麻辣 45 3 家、和牛 47 1 家，中國則有乾杯燒肉居酒屋 11 家、老乾杯 10 家。