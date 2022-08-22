蘋果新機上市倒數 遠傳搶先降價iPhone 13 最高折逾3000元

蘋果將在 9 月舉辦秋季發表會，並推出全新的 iPhone14 系列新機，遠傳 (4904-TW) 在新機上市前宣布，即日起在網路門市購買 iPhone 13 系列指定機款空機，最高現省 3512 元，優惠只到 8 月底。

事實上，iPhone 14 上市進入倒數階段，各大通路悄悄推出促銷降價活動，據統計，iPhone 13 mini 512GB 7 月就降了 2800 元，累計總降價金額則高達 7710 元；13 pro 1T 上月則降 1400 元，總降價金額 5910 元，13 Pro 128GB、13 Pro 256GB 累計總降價金額也有 4610 元。

遠傳則是開出電信商第一槍，即日起至 8 月 31 日祭出空機快閃下殺，指定機款不限顏色，iPhone 13 128G 空機優惠價 22,388 元、iPhone 13 Pro 256G 降至 33,388 元、iPhone 13 Pro Max 128G 和 256G 分別為 34,880 元和 37,580 元，免抽即送 888 Happy Go 點數。

除了 iPhone 手機外，遠傳在安卓陣營手機也有優惠，在網路門市祭出 Samsung、SONY、Vivo、ASUS 等各大廠牌指定機款空機優惠，最高可折 4000 元。其中，SONY Xperia 10 IV (6G/128G)，空機原價 12,990 元，促銷價 8,990 元，下殺七折。

Samsung Galaxy S22 Ultra (12G/256G) 促銷價 34,900 元、SONY Xperia 1 IV (12G/256G) 促銷價 32,990 元，分別現省 4,000 元。Samsung Galaxy S22+ (8G/256G) 空機也可省下 3000 元，用 28,900 元即可帶回家。