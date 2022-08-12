〈餐飲業報喜〉漢來美食宴會業務不淡 樂觀看下半年

漢來美食 (1268-TW) 7 月營收年增幅 475.51%，連 2 個月大跳升，漢來美食表示，餐飲市場活絡，農曆 7 月傳統淡季不淡，日前停辦的社團和公司行號餐會快速回籠，樂觀看待下半年營收復甦，並重啟展店計畫，將於 9 月開出全新川菜品牌。

漢來美食 6 、7 月營收月增幅、年增幅分別為 33.14%、254.06%，以及 59.77%、475.51%，在疫情趨緩後大幅跳升，漢來美食指出，8 月在暑假和節慶陸續到來的氛圍下，營運持續加溫。

旗下最大的品牌漢來海港餐廳全台 7 家分店，7 月起已逐漸恢復往常訂位盛況，假日更一位難求，而之前停辦的社團和公司行號餐會，均陸續在本月回籠，使農曆 7 月期間宴會業務表現淡季不淡。

漢來美食強調，已重啟展店計畫，預計 9 月底將開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，為旗下首個創意川菜料理，也是旗下第 18 個品牌、第 45 家餐廳，首店開在高雄遠東 SOGO 百貨，平均客單價定在約 400 元，搶攻年輕小資客群。

另一方面，漢來美食觀察到，今年中秋檔期月餅禮盒熱銷情況超越以往，共推出 58000 盒廣式月餅和 10500 盒蛋黃酥，幾近完銷。

隨著既有店營運動能復甦、開出新店點新品牌、中秋月餅熱賣，再加上新推出的來美食 APP 持續發送各種好康優惠有效帶動來客，漢來美食樂觀看待，下半年營運動能滿檔。