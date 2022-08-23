領航綠色金融 永豐將主辦2022綠色行動力論壇

邁步「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景，永豐銀行 9 月 22 日將與《經濟日報》共同主辦「2022 綠色行動力論壇」，分享實現綠電市場自由化及企業淨零轉型趨勢的第一手資訊。

永豐銀行表示，旗下積極響應綠能政策，近 10 年與時俱進、攜手企業夥伴打造綠色金融生態圈，並以多元面向創新業務里程碑，包括以金融服務為核心，導入信託機制推動綠電交易網絡，及協助企業針對其上游供應鏈廠商導入溫室氣體盤查以實踐淨零排放等。論壇中邀請政府、產業與研究機構等各界領袖及專家與會，共同探討建構永續家園的目標與策略。

能源轉型關鍵 實現綠電自由市場

能源轉型扮演臺灣 2050 淨零排放 的關鍵之一，包括布建且擴大綠電來源及協助企業透過交易取得綠電憑證等。永豐銀行表示，旗下積極協助建置太陽能電廠，包括屋頂型、地面型及漁電共生型等樣態以促進土地多元利用，迄今合作總裝置容量達 2.45 GW（Gigawatt；百萬瓩）；自 2020 年起，為協助企業接軌 RE 100 （100% renewable electricity；百分之百再生電力），推動民間綠電交易且攜手售電業者打造電子商務平台，逐步打造市場自由化。

永豐銀行指出，今（2022）年亦針對中、小型企業最常見的綠電交易金流託管議題，導入創新信託服務，提升綠電用戶、發電業及售電業之間的購電或轉售安全性，協助建構便捷且安全的交易網絡。

協助企業淨零轉型 共創美好生活

同時，永豐銀行指出，今年起攜手英國標準協會（British Standards Institution, BSI）及復盛集團 與康舒科技等大型企業集團，啟動上游供應鏈廠商的溫室氣體盤查合作，除協助廠商瞭解自身排放情形外，同步驅動企業轉向綠色採購並推行綠色營運或生產，進一步形成綠色供應鏈，協助企業淨零轉型並提升競爭力。

綠色行動力論壇 金融驅動綠循環

永豐銀行共同主辦「2022 綠色行動力論壇」將邀請政界、產業與金融領域專家，探討轉型議題。行政院副院長沈榮津、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫將闡述臺灣淨零路徑及策略與全球發展趨勢；永豐銀行董事長曹為實以「綠色金融驅動淨零轉型」為題，剖析結合金融核心職能建構永續家園的歷程。

台灣電力公司總經理王耀庭、康舒科技董事長許介立聚焦電網強化與企業淨零之路，永豐銀行資深副總經理歐陽子能則分享金融業協助提升綠電交易安全性並實現市場自由化的全方位作為。詳細活動資訊或報名請連結 2022 綠色行動力論壇活動網頁或永豐銀行官方網站查詢。