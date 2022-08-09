漁電共生聯貸商機大 國泰世華、永豐銀最積極

政府力推太陽光電成為取代燃煤的機會，「漁電共生」的能源轉型政策應運而生，國銀則積極透過綠色金融扮演推手，截至去 (2021) 年底，國泰世華在國內外已核貸超過 2500 座太陽能發電站；永豐銀預計投入 100 億資金支持漁電共生。

國泰世華長期致力於協助政府推動台灣綠色產業的發展，多年前已發現大型能源基礎建設於亞太地區的重要性，2011 年即成立團隊評估電廠融資，並於 2015 年建置專責部門來負責專案融資業務的推行。

截至去 (2021) 年底，國泰世華在國內外已核貸超過 2500 座太陽能發電站，總裝置容量達 758MW，每年可減碳 39.3 萬公噸，減碳量相當於 1023 座大安森林公園面積，也在全台累積建置 4 座太陽能分行。

在離岸風電方面，國泰世華銀除了 2016 年承作全台首件離岸風電聯貸案「128MW 海洋離岸風電」，亦持續參與 640MW 雲林離岸風電案、605 MW 大彰化東南離岸風電案股權專案融資，積極投入對各種再生能源的融資項目。

永豐銀行總經理莊銘福也表示，政府力推六大措施促進養殖漁業升級 ，其中，漁電共生裝置容量至 2025 年將達 4 GW。而永豐銀行自去年起響應政府複合式土地運用及永續生產，啟動漁電共生案場融資專案，迄今合作裝置容量約達 583 MW；去年也與高雄市政府簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」，預計投入 100 億資金支持漁電共生。

除漁電共生外，永豐銀行融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型，迄今融資電廠發電量達 2.45 GW，目前永豐銀行太陽能融資市占率為 26.8%。

向陽集團為了建置營運位於嘉義義竹地區、第一期總裝置容量 130MW(百萬瓦) 的漁電共生太陽能電廠，此案是目前室內型最大規模的漁電共生電廠，向銀行團聯貸 6 年期新台幣 88.8 億元。本聯貸案由國泰世華擔任統籌主辦、議約銀行、以及主辦銀行團內的協調窗口，永豐擔任本案額度管理銀行，全案還有其他如台北富邦、中國信託共同統籌，共有 18 銀行支持參與。