美股重點新聞摘要2022年08月23日

今日操盤前瞻

歐元區 8 月 Markit PMI、消費者信心指數初值

美國 8 月 Markit PMI、7 月新屋銷售

美股財報 (盤後)：Zoom(ZM)

美股財報 (盤前)：梅西百貨 (M)、京東 (JD)、小鵬汽車 (XPEV)

NABE 調查：72% 經濟學家估美國經濟衰退明年年中開始

全美企業經濟協會 (NABE) 週一 (22 日) 公布的最新調查顯示，逾 70% 受訪的經濟學家預估美國經濟衰退明年年中開始，對聯準會達成經濟軟著陸抱持懷疑態度。閱讀全文...

郭明錤：14/16 吋新 MacBook Pro 仍採 5 奈米晶片、Q4 量產

天風國際證券分析師郭明錤週一 (22 日) 推文預測，蘋果下半年推出的高階 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 新機將搭載台積電的 5 奈米技術製造的 M2 晶片，並於 2022 年第四季量產。閱讀全文...

Zoom Q2 營收增速創新低 下修全年財測 盤後挫逾 9%

隨著視訊會議需求自疫情期間的高點降溫，加上市場競爭加劇，Zoom(ZM-US) 周一 (22 日) 公布上季營收成長創下史上最慢，並下修全年營收和獲利展望，拖累盤後股價重挫逾 9%。閱讀全文...

歐盟外長：嚴重關切兩岸局勢 願調解台海危機

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 週一 (22 日) 透露，若兩岸危機爆發時，歐盟願當兩岸調解人，目前他與歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 並無訪台計畫。閱讀全文...

天然氣供應危機後 歐洲恐面臨俄國進一步削減石油供應

歐洲石油管線商周一（22 日）表示，由於一條從哈薩克經俄國輸送石油的管線系統受損，歐洲能源供應恐面臨新的中斷問題，此將加劇大眾對天然氣供應驟降的擔憂。閱讀全文...