投資詐騙猖獗 證交所歸納三類話術教拆地雷

投資詐騙訊息猖獗，犯罪手法不斷推陳出新，證交所歸納常見的詐騙話術，包括「建立信任型」、「利益誘惑型」與「給予壓力型」等三種類型，呼籲投資人謹慎判斷，避免受騙上當。

首先是「建立信任型」，通常詐騙集團會先和被害人套關係，以此得受害人的信任，常見手法包括：透過社群媒體成為朋友或是男女朋友、假冒政府或知名機構人員、或是利用釣魚簡訊，誘導民眾點擊連結至假冒的證券商頁面登入帳號密碼、也有可能竊取受害人朋友的帳號，邀請被害人加入群組。

第二種是「利益誘惑型」，常見話術不外乎，高獲利低風險、精準內線、保證獲利或是名師優質投資等具吸引力的標題或話語，誘導民眾加入投資討論群組，再以投資海內外飆股、未上市公司股票、虛擬貨幣等方式，騙取投資人金錢。

另一種則是透過所謂的投資理財說明會，利用人性的弱點，以高收益為名，誘騙投資人購買海外金融商品等。

第三種則是「給予壓力型」，通常騙徒會透過各種名目，例如交友、家人受傷、司法案件等，或是假冒政府機關、金融機構、知名業者等，以壓迫式的話術，常見理由包括：帳戶遭盜用或凍結、涉及不法案件等，製造受害人恐慌的情境。

證交所表示，近期金融詐騙管道多元，騙徒常透過電話、簡訊、通訊軟體、社群媒體、網頁廣告、非法網路平台等各種途徑，冒充他人或大膽直接採用實名，聯絡受害人，再以特殊話術與受害人建立關係之後，藉機騙取金錢或個資。

進一步分析詐騙手法，騙徒最常冒充名人、金融（證券）機構人員、政府機構人員、網購賣家、公益團體人員、知名資產管理公司、旅館人員、台電客服人員等身分，讓受害人卸下心防；或是採用實名，但實際上卻是非法金融業者、別有居心的網紅、Youtuber 等。

證交所提醒，再花俏的詐騙話語，萬流歸宗不出前述三種態樣，投資人只要冷靜檢視是否遭遇前述三種詐騙型態之一，再見招拆招，就能避免一時不察而蒙受損失。

