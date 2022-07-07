遠傳擴充優化700MHz頻譜 室內網速將提升22%

遠傳 (4904-TW) 今 (7) 日宣布，將展開 700MHz 頻譜擴充工程與優化作業，並運用自行開發的客戶體驗管理系統 (CEM) 進行數據分析，預期頻寬擴充優化完成後，室內網速平均提升 22%、室外網速平均增加 10%，網路用量尖峰時數更大幅下降 15%。

遠傳此次 700MHz 頻譜擴頻優化，是向 NCC(國家通訊委員會) 提出頻譜交換申請，以遠傳 2.6GHz TDD 頻段 (25MHz) 交換亞太電 (3682-TW) 的 700MHz FDD 頻段、上下行合計 10MHz，遠傳也投資 3 億元來進一步提升用戶網路體驗。

遠傳表示，透過擴充 700MHz 頻段，充分發揮連續 15MHz 頻寬優勢和低頻特性，提升網路覆蓋率、上下載網速，在深層室內、大眾運輸工具或是空曠地形等，網路品質均有感升級，同時大幅提升晚餐後至入睡前等網路用量尖峰時段的承載力。

除了具備頻譜資源外，遠傳自行開發的 CEM 系統、AI 基地台選址技術相輔相成，透過 AI 大數據分析，讓基地台建置、訊號優化作業的效益極大化，對網路品質發揮關鍵影響力。

遠傳強調，將持續透過每週客戶滿意度調查結果、AI 大數據分析，不間斷地進行網路優化工程，帶給台灣用戶世界級的 5G 網路體驗。