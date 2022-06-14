〈遠傳股東會〉談低價資費競爭 井琪：應做出網路品質差異

電信業者近期悄悄推出低價 5G 資費，外界推測，恐再掀起 4G 低價資費競爭，對此，遠傳 (4904-TW) 總經理股東會後表示，低資費可能只是短期，最終還是要回到生意成本，未來新三雄時代後，各業者規模相當，再用價格競爭的話格調不夠高，應該是做出服務、網路品質差異化。

井琪表示，過去兩家小業者 (亞太電、台灣之星) 提供低價資費方案來提升市占率，但事實證明，兩家業者已經走到盡頭，並讓遠傳與另一家業者 (台灣大) 花錢併購，顯示價錢不是消費者唯一考量，消費者還是會重視品質與服務。

井琪認為，低價資費可能只是短期的，業者最後還是需要思考殺價下去能否獲利，此外，電信商進行併購後，未來三家電信商規模相當，必須回歸健康的競爭，這時如果再用價格競爭，格調不夠高，未來要比的應該是服務、網路品質、客戶體驗等。

不過，市場上仍有一定的低資費需求，部分消費者需要較低價的資費方案，遠傳將視客戶需求，一定會制定出多元資費方案，不會做不理性的削價競爭。

展望後市，井琪表示，遠傳定位在「科技服務公司」，注重以科技力驅動成長，第二成長曲線新經濟方面，近年有相當多的努力與斬獲，在許多公部門專案上都有獲得機會，也讓公部門看到遠傳能力。

至於低軌道布局方面，井琪指出，低軌衛星與原來電信業者標到的 28GHz 頻譜有重疊，以及國際業者與國內業者一體適用的監理原則仍要看主管機關的規劃。

井琪進一步說，台灣的網路普及率在全世界數一數二，但仍與低軌衛星有互補需求，遠傳對低軌衛星發展樂觀其成。