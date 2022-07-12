遠傳、東華大學簽5G MOU 打造校園智慧應用

遠傳 (4904-TW) 與東華大學今 (12) 日簽署「5G 智慧科技，實現夢想孕育原點」合作備忘錄 (MOU)，將導入 5G 專網，結合無人機、5G 影像串流、C-V2X 車聯網技術，共同發展校園 5G 智慧應用。

此次合作計畫，將運用無人機定期巡航與機動，支援校園道路安全巡報網，確保校園與道路安全；在 5G 影像串流系統下，即時回傳、串流無人機與校內監控影像，提升 AI 影像辨識分析與及時警告，建構校園安全防護網，同時導入綠色運輸自駕車結合 5G C-V2X 技術，進行校內接駁與巡檢。

此外，以遠傳自行開發的遠距診療平台，與東華共同進行應用與服務驗證合作，開拓遠距診療服務及照護，並運用雲端數位科技打造虛實整合 Meta 教育。

遠傳總經理井琪表示，過去就透過資通訊結合「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 技術，協助校方打造數位轉型基礎，在全台導入第一座校園 AI 緊急求助站，整合校區、宿舍安全系統，建構校園安全防護網。

東華大學校長趙涵捷表指出，東華大學是全台第一所簽署「大學永續發展目標承諾宣言」的大專院校，期望透過此次結盟，以遠傳在資通訊領域技術，導入 5G 科技與發展應用來提升校園智慧化、深化產學合作。