〈遠傳股東會〉併亞太電遭台灣大反對 徐旭東：合併是雙贏 自己併購卻反對別人

遠傳 (4904-TW) 今 (14) 日舉行股東會，談到與亞太電 (3682-TW) 合併案，董事長徐旭東強調，雙方合併是好事、也是雙贏局面，未來新電信三雄的競爭會趨於激烈，他也暗酸台灣大 (3045-TW) 併購台灣之星，卻反對遠傳的合併案。

台灣大去年底宣布合併台灣之星，遠傳則在今年 2 月宣布吃下亞太電，不過台灣大以股東身分反對遠傳與亞太電的合併案。

徐旭東認為，因為台灣市場規模有限，不利於小業者競爭，加上亞太電虧損金額增加、吃不消，而遠傳在合併有很多次經驗，合併就是創造雙贏，以雙贏角度來講，沒有誰佔便宜的問題。

徐旭東直言，有些公司 (台灣大) 反對遠傳與亞太電的合併案，但自己也正在進行併購，搞不懂為什麼要反對，邏輯很不通。若未來順利合併亞太電後，遠傳將有更大網路，網路在通訊業是很重要的事。

若兩起合併案順利通過主管機關審查，電信產業將重回三雄局面，對此，總經理井琪表示，未來三家電信商規模相近，市場會更競爭，不過會回歸正常的競爭，因此要更加努力。新三雄時代比的是服務品質、產品質量、是否有差異化服務、客戶體驗等，而非削價競爭。

至於合併案進度，井琪表示，公平會與 NCC 正在審核中，原則上，第一是遵法、第二是基於互惠，合併就像是結婚，經雙方合意，另外，也有請會計師進行鑑價等必要程序。

遠傳今年 2 月與亞太電完成合併契約簽署，新遠傳將發揮最大頻譜綜效，此外，資本支出有望降低、提升獲利成長，進而投資更多創新研發；雙方合併超過 920 萬用戶，用戶規模擴大將挹注本業營收穩定成長，助攻個人數位服務推廣、強化資通訊服務能量，加速新經濟營收成長。

另外，遠傳與亞太電雙方網路整合後，將大幅提升網路穩定度，達成節能減排，擴大環境永續效益的目標。