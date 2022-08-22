中國太陽能EVA需求快速成長 供不應求延續2-3年

全球加速建置太陽能發電，加上近期中國限電危機，中國太陽能建設熱潮加溫， 中國化工資訊中心 (中國化信) 認為，供不應求狀況持續，明年太陽能級 EVA 價格維持高檔，且未來幾年中國需求進入快速成長期，儘管產能持續增加，預計 2-3 年仍將處於供不應求狀態。

在 EVA 供不應求態勢帶動下，台廠台塑 (1301-TW)、台聚 (1304-TW) 與亞聚 (1308-TW) 等營運也可直接受惠。

展望今年太陽能級 EVA 價格，中國化信表示，第四季 EVA 價格將會回升，明年太陽能 EVA 需求將維持強勁，新產能短期無法放量，供給缺口仍大，明年價格將維持高檔。

中國化信表示，今年中國 EVA 需求約為 101 萬噸，明年將成長至 122 萬噸。目前中國國內 EVA 產能仍不足，截至去年僅東方盛虹旗下斯爾邦石化，聯泓新科與寧波台塑三家業者能穩定生產太陽能級 EVA，進口依賴度超過 5 成，來源包含台聚、亞聚等業者。

斯爾邦石化表示，今年上半年中國太陽能級 EVA 銷量優於預期，不過第三季由於上游多晶矽短缺、下游稼動率降低，使得 EVA 需求稍微放緩，但第四季多晶矽新產能釋放，帶動 EVA 需求爬坡，可望成為第四季太陽能級 EVA 銷量大增的重要推手。

國內業者台聚與亞聚也看好 EVA 後市，台聚看好，今年太陽能級 EVA 需求強勁，亞聚則預期 EVA 需求可持續暢旺一段時間。另外，近期原料乙烯價格走跌，可望擴大 EVA 利差。

因應供不應求，東方盛虹、聯泓新科等中國廠商正積極擴大 EVA (太陽能級 + 發泡級) 產能，預計今年中國 EVA 產能可望達 192,2 萬噸，年增 9 成，明年上看 267 萬噸。

中國化信認為，即便新產能投產，穩定產出高品質的 EVA 仍需兩年以上的時間，意味著供不應求狀態仍需維持一段時間。

中國太陽能產業協會統計，今年上半年中國太陽能發電裝機量 30.88 GW，年增 137.4%，將今年預估新裝機量調高 10 GW 至 85-100GW。全球預計今年新裝機量達 205-250GW。