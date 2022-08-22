〈中秋商機加溫〉電商平台狂銷 富邦媒業績大增3成

中秋節腳步逼近，近來月餅禮盒成為各大零售通路的熱銷商品，富邦媒 (8454-TW) 旗下通路 momo 購物網今 (22) 日統計，開賣月餅禮盒僅 2 周累計熱銷已超過 2.5 萬盒，年增達 30%，而創業家 (8477-TW) 旗下生活市集也觀察到， 8 月後中秋禮盒銷量大增，首兩周對比前兩周業績激增 425%，顯示月餅銷售已成為電商第三季相對淡季時期的強勁新成長動能。

momo 購物網統計，月餅檔期開賣至今已銷售超過 2.5 萬盒，據站上銷售數據，今年五星級飯店的輕奢月餅異軍突起，占前 10 大熱銷榜 3 個名次，而小潘鳳凰酥、佳德鳳梨酥仍三度蟬聯冠亞軍，元祖雪餅也二度奪下第三名。

momo 購物網表示，整體來看，仍以老字號排隊伴手禮和經典名店月餅，強勢熱賣。

另一電商平台生活市集同樣表示，進入 8 月後中秋禮盒買氣大增，原 7 月已現零星訂購，8 月首兩周對比前兩周業績更是激增 425%，中秋月餅搜尋量也成長 348%，以名家商品、特色蛋糕和流沙內餡的飯店禮盒最熱銷，站內銷量前 5 名同樣是小潘鳳凰酥和佳德原味鳳梨酥，其中，小潘鳳梨酥占目前中秋禮總業績 30%。

另一方面，生活市集也觀察到，本土疫情趨緩後再加上露營運動興起，推動戶外用品需求升，隨著中秋戶外烤肉商機轉強，戶外卡式爐需求對比去年中秋準備期成長 1.5 倍，預期無論是家用或戶外烤肉器材，都將成為今年中秋消費主要趨勢之一。