〈台聚法說〉太陽能EVA需求強Q2估優於上季 Q3保守看待

台聚 (1304-TW) 今 (20) 日召開法說會，副總吳銘宗表示，受惠太陽能 EVA 需求強勁，PE 在原料乙烯下跌後利差逐漸好轉，第二季營運將優於第一季，3 月大停電迄今產能已逐漸恢復，銷量也逐步提升；不過目前第三季則保守看待，關鍵在於須持續觀察太陽能市況，能再承擔 EVA 漲價。

吳銘宗指出，研調預計今年太陽能裝機量將達 240 GW，甚至達 280GW，現階段太陽能級 EVA 需求強勁，帶動整體 EVA 報價今年以來逐月走升，6 月 EVA 對客戶報價維持高檔。

不過，短期 EVA 價差並未因價格走強而擴大，吳銘宗解釋，原料之一的乙烯價格近期確實下滑，但 EVA 另一原料醋酸乙烯 (VAM) 價格近期走揚，進而部分抵銷部分擴大的價差。

至於另一產品 PE，吳銘宗表示，乙烯自俄烏戰爭爆發後價格飆漲，而 PE 價格漲價速度較慢，導致 2、3 月 PE - 乙烯一度達負價差，所幸，近期乙烯價格走跌，已跌破每噸 1100 美元，隨著乙烯價格趨緩，本季價差可望好轉。

生產方面，吳銘宗說，3 月台電大停電導致台聚焚化爐等淨化設備故障，生產線停工達 3 周，第一季 EVA、PE 銷量僅 8250 萬噸，年減 25%，本季產能利用率已逐步爬升，帶動兩產品出貨，營運也增溫。

另一方面，古雷石化一貫化廠投資第一季出現損失，總經理王克舜表示，主要源自原料、下游產品價差等因素，而第二季該廠原料成本壓力已有好轉，下游 SM、PP、SBS 價差狀況好壞互現，預計不會再進一步虧損，但要明顯好轉仍要一些時間。

王克舜看好古雷石化的投資，認為一貫化從原料到下游產品生產的模式具備一定競爭優勢，短期雖遭遇原料飆漲的逆風，但長期市場回歸供需後，古雷石化營運可望好轉、增溫。