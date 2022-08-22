台股摜破季線 外資狂砍151億元 投信買超天數再破紀錄

台股今 (22) 日開低後無力反彈，終場下挫 163 點，收在 15245 點，一舉摜破季線大關，回測月線支撐，其中，外資大賣 151.13 億元，已連續六日賣超，投信則持續加碼台股，續創買超最長的歷史紀錄，三大法人共賣超 149.96 億元。

觀察三大法人資金變動，外資今日賣超 151.13 億元，已連六賣，投信則持續加碼台股，再買 8.03 億元，已連續 42 日買超，續創歷史新高，自營商則由買轉賣，小賣 6.9 億元。

沉寂多時的生技族群四天王「天國一輝」，今日為盤面焦點，中天、杏國、合一、杏輝全面亮燈漲停，資金大舉湧入生技股，全宇生技 - KY、晉弘、智擎、台微醫、威健生技、益得、台生材、德英、安克等多檔個股同步漲停。

至於日前強勢的半導體今日多數回測，中砂重挫近 8%，摜破五日線、月線，矽智財族群包括力旺、世芯 - KY、創意、金麗科、晶心科、智原也全面收跌，前股王矽力 - KY 更殺逾 9%，逼近跌停板。

展望後市，全球央行高峰會 (Jackson Hole) 即將在周五登場，美國聯準會主席鮑爾將出席並發表演說，市場也緊盯鮑爾發言以及其聯準會對 9 月升息的態度，將牽動全球股市未來走勢。