中國救援爛尾樓風暴 多部門推進「保交樓、穩民生」工作

中國「爛尾樓」事件引發各界關注，根據住房和城鄉建設部消息，該部近日已和財政部、人民銀行等相關部門推出措施，透過政策性銀行專項借款等方式，實現「保交樓、穩民生」目標。

中國部分建商長期依賴高負債、高槓桿、高周轉的發展模式，在疫情衝擊和市場下跌壓力加重的情況下，資金鏈浮現問題，導致部分已售住宅因資金周轉困難而停工或逾期交屋。

這波流動性危機導致新建案驟減，約 5% 建案成為「爛尾樓」，並引發購房者抵制，拒繳房貸。

新華社報導，據了解，這次專項借款嚴格限定為已售、逾期、難以交付的建案，落實封閉運行、專款專用，以維護購房人合法權益，維護社會穩定大局。

相關部門強調，「保交樓、穩民生」的工作以人民為中心，堅持法治化、市場化原則，壓實企業自救主體責任，落實地方政府屬地責任，切實維護購房人合法權益。

在做好「保交樓、穩民生」工作的同時，對逾期難交付現象背後的違法違規問題，相關部會將依法規嚴肅查處，若建案原有預售資金被挪用，也會對相關機構和人員追究責任。

早在 7 月底，中共中央政治局就曾召開會議，把穩定房地產市場視為重要目標之一。會議表示，要全方位手術安全底線。必須堅持房子是用來住、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。

7 月的會議也指示，要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。