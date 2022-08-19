俄羅斯7月躍升為離岸人民幣第三大支付市場

根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 週四 (18 日) 公布的人民幣月度報告和數據統計，俄羅斯已躍升為離岸人民幣的第三大支付市場。自從 2 月俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯國內就不斷加快去美元化腳步，人民幣也順勢竄起。

SWIFT 週四公布的最新數據顯示，目前離岸人民幣的支付和結算業務，只有在中國香港和英國的排行表現，比起俄羅斯的國內排行要來的更高。但是在 2022 年 2 月之前，俄羅斯還無法擠進 SWIFT 發布的月度榜單 (僅列出前十五名)。

依照 SWIFT 的統計數據，以金額來看，俄羅斯企業和銀行 7 月共參與近 4% 的國際人民幣支付，較 6 月的 1.42% 高出許多；但今年 2 月時，該數字接近於零。

這個現象在某種程度上反映出俄羅斯正加快去美元化的腳步，而西方國家對俄羅斯實施的經濟制裁，也是俄羅斯逐漸淡出以美元為主的全球金融體系的一大要因。另外，有數以百計的大型西方企業，已紛紛退出或大幅縮小在俄羅斯國內的業務規模。

據 SWIFT，2022 年 7 月份全球支付貨幣的金額排行，人民幣仍排在第五，占比 2.2%，高於去年同期的 1.86%。而前四名則分別為美元 (41.19%)、歐元 (35.49%)、英鎊 (6.45%) 和日元 (2.82%)。另外在 2021 年 12 月排名第十六的俄羅斯盧布，後來在前廿名榜單上就沒有再出現過蹤影。

俄羅斯正積極開發類似 SWIFT 的金融支付系統，設法另謀出路，並且在部分銀行開設特殊賬戶，和中國、印度、土耳其等國家繼續進行石油等主要出口商品的貿易。