〈台幣〉兩因素迫使央行放手 新台幣收盤價26個月來首見「3字頭」

美國聯準會「鷹浪」太強，加上人民幣兌美元中間價、即期匯率雙貶破 6.8 關口，我中央銀行也守不住，台北外匯市場新台幣兌美元今 (19) 日收盤失守 30 元大關，貶 2.9 分、收在 30.02 元，為 2020 年 5 月底以來再度在收盤價見到「3 字頭」，創約 26 個月收盤新低，成交金額 8.68 億美元。

受到美國聯準會（Fed）官員表態談及進一步升息必要性的影響，1 美元指數走高刷新近一個月高點至 107.72。

中美貨幣政策分化因此進一步加深，使人民幣兌美元中間價也貶值 263 點、報 6.8065，創 2020 年 9 月以來，人民幣兌美元中間價首次貶破 6.80 關口；而離岸人民幣匯價一度跌至 6.8291，也跌破 6.82 關口。

受上述兩因素夾擊，每每在尾盤調控新台幣匯價力守 29 元的央行，今天也守不住，終場放手貶 2.9 分、收在 30.02 元，為 2020 年 5 月底以來再度在收盤價見到「3 字頭」。

據數據顯示，2020 年 5 月 29 日收在 30.032 元、2020 年 5 月 28 日收在 30.045 元，雖然今天收盤價未低於此，但已是 26 個月以來收盤新低。