〈友達法說〉暫緩台中新廠建置計畫 今年資本支出下修2成至360億元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長彭双浪坦言，這一波景氣循環來得急、影響層面又大，友達內部正透過加強庫存管理、謹慎管理現金流，抵禦外在環境變數，考量整體大環境，下修今年資本支出預估，從原 450 億元下修 2 成至 360 億元，並暫緩台中新廠建置計畫。

彭双浪說，過去產業景氣循環主因是供給問題，但這一次是全球經濟大環境造成，包含俄烏戰爭、能源、食物等價格飆漲所致，而外在變數並非友達可控，因此內部會透過庫存、現金流管控來抵禦相關影響，從第二季財報觀察，友達庫存控管奏效，雖然週轉天數升高，但庫存絕對金額較上季微幅減少。

在現金流管控上，彭双浪指出，預期整體市場需求將下滑一段時間，因此今年資本支出將比原訂目標減少 2 成，從 450 億元降至 360 億元，包含在台中后里建置 8.5/8.6 代線的新廠計畫也將往後推遲，後續將視市場狀況再決定何時動工。

面對景氣循環波動，友達過去已訂下雙軸轉型策略，彭双浪說，策略將加速進行，在次世代 LCD 技術上持續推動上下游生態系布局，轉投資錼創本季也將掛牌，認為對未來成本結構改變值得期待，另外，智慧場域布局上同樣持續推進，子公司達擎近期也收購美國智慧教育商，擴大布局。

總體而言，彭双浪說，今年大環境灰犀牛、黑天鵝比預期多很多，整體市場也比原來差很多，但不只面板業，全球經濟都迎逆風，友達已歷經多次景氣循環，將為長期對抗做好準備，並維持健康財務體質，力拚在不景氣時，讓公司維持穩定營運，中長期續以雙軸轉型為目標，讓外界對友達的認識，不只是單純的面板公司而已。