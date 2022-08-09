面板雙虎7月營收年減近5成 雙探逾29個月低點

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收，由於終端動能續疲、品牌拉貨放緩，營收、出貨量持續下滑，友達單月營收失守 200 億元大關，達 174.3 億元，年減 47.7%，群創也年減 51.1%，下滑至 157.6 億元，雙雙回落至 2020 年初、逾 29 個月低點。

友達 7 月營收達 174.3 億元，月減 15.8%、年減 47.7%，為近 30 個月低點，累計前 7 個月營收達 1618.43 億元、年減 23.6%，出貨方面，友達統計 7 月面板總出貨面積達 130.1 萬平方米，月減 17.9%。

展望未來，友達預估第三季面板總出貨面積將季減 14-16%，產品平均單價 (ASP) 則可望在產品組合優化下，與上季相當，至於產能稼動率是否能維持上季約 70% 水準，則強調會依市場情況動態調整，並以產品組合及是否帶入現金流做為考量原因之一。

群創 7 月營收則達 157.6 億元，月減 18.3%、年減 51.1%，為近 29 個月低點，累計前 7 個月營收達 1435.48 億元、年減 31.4%，出貨方面，群創統計 7 月大尺寸出貨量約 825 萬片、月減 26.2%，中小尺寸出貨量則約 2297 萬片、月減 24.4%。

展望本季，群創說，外在環境對終端需求影響程度仍不明，強調將動態調整產能利用率，估大尺寸面板出貨量可望維持上季水準，價格則季減近 1 成，中小尺寸面板出貨量也將季減近 2 成。

面板廠受終端需求轉弱、產業供過於求隱憂再起，營運再度進入寒冬，雙虎第二季營運也雙雙由盈轉虧，展望下半年，由於國際品牌廠暫緩拉貨，整體產業不容樂觀，不過在面板廠陸續實施產能調控的效益浮現下，面板價格跌勢已開始緩步收斂。

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今日也公告 7 月營收，在工控布局挹注下，營收相對有撐，單月達 8.91 億元，月減 6.4%、年減 0.1%，累計前 7 月營收達 60.87 億元，年增 5.4%。