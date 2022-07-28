〈友達法說〉市場需求保守 Q3出貨估減14-16%、價格拚持平

面板大廠友達 (2409-TW) 第二季轉虧，每股虧損 0.59 元，終結連七季獲利，董事長彭双浪今 (28) 日在法說會上表示，在整體經濟前景不明，品牌廠優先去化庫存下，對下半年整體市場相對保守，友達估第三季面板總出貨面積將季減 14-16%，產品平均單價則在產品組合優化下，力拚與上季相當。

友達第二季面板量價均較上一季有雙位數下滑，友達統計第二季面板總出貨面積達 491.9 萬平方米，季減 18.7%、年減 23.2%，產品平均單價 (ASP) 也降至每平方米約 374 美元，季減 13.62%，單季產能利用率也下滑至 70%。

展望第三季，友達強調，產線稼動率將依市場情況動態調整，董事長彭双浪則表示，在總體經濟不利、通路庫存攀高、去化速度變慢下，品牌廠改變策略，以優先消化庫存為主，對面板廠採購也踩煞車，直言終端需求疲弱、價格下滑速度均超出原先預期。

彭双浪進一步指出，第三季戰爭、通貨影響仍將持續，加上歐美國家消費者物價指數 (CPI) 攀高，終端消費者可支費所得減少，預期對電視、顯示器、筆電、手機等需求仍低，雖然第三季是品牌年底銷售備貨旺季，但隨著品牌廠下修訂單、調整庫存，對今年旺季需求保守、期望值低。

除品牌廠放緩拉貨外，彭双浪表示，觀察中國面板同業目前整體庫存水準又較整體產業平均高，讓友達對市場需求更加保守看待，不過從個別應用觀察，車載市場正逐步走出缺料陰霾，加上電動車、自駕車等中長期趨勢，預期在車載領域上，下半年需求仍將維持成長。

友達總經理柯富仁也補充，從供給面觀察，近兩季各大面板廠開始啟動減產、產品組合調整，而中國華東封控也確實讓面板有效產出減少，至於需求端，除車用、高階醫療維持相穩定並外，大宗消費性產品都相對低迷，各市場狀況，除新興市場、大尺寸產品表現相對不錯外，歐美市場確實疲軟。

友達近期也加大車載投資力度，董事會昨 (27) 日也通過新增 39.93 億元資本支出預算，除擴大布局太陽能事業外，將主要用於車載整合等產能優化調整，友達也期待車用領域將成為未來營運重要引擎之一。