8月上旬全尺寸面板續跌 IT面板跌勢可望收斂

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 公布 8 月上旬面板報價，反映終端需求低迷，各尺寸電視、IT 面板均維持下跌走勢，集邦研究副總范博毓預期，8 月大尺寸電視面板跌幅仍大，不過在面板廠減產效應浮現下，顯示器、筆電等 IT 面板跌幅可望收斂。

WitsView 最新 8 月上旬報價統計，除 32 吋與上月底持平，報價為 27 美元外，43、55 吋均較上月下滑 1 美元，報價來到 53、86 美元，65 吋以上大尺寸跌幅仍大，8 月上旬下跌 5 美元，報價來到 115 美元，跌幅約 4.16%。

范博毓表示，電視整體需求仍偏弱，縱使各面板廠已經開始進行產能調控，但對價格跌勢收斂幫助有限，估 8 月 55 吋以下尺寸仍將有 1-3 美元跌幅，大尺寸面板需求則更為疲軟，加上部分品牌開始洽談第四季促銷採購價格，估 65、75 吋面板將分別下跌 10、14 美元。

IT 面板報價方面，Witsview 統計，8 月上旬 21.5、23.8、27 吋顯示器面板較上月底下跌 0.3-1 美元，報價來到 43.5、54.6、67.7 美元，跌幅約落在 1% 上下，筆電面板 8 月上旬平均也下跌 0.4-1 美元，跌幅落在 1-2%，僅 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸下滑 0.1 美元，報價來到 24.9 美元。

范博毓指出，顯示器面板同樣面臨需求疲弱壓力，價格仍持續下探，估 8 月 20 吋以下尺寸將下跌 1 美元，21.5 吋、27 吋將分別下跌 2-3、3-4 美元，筆電面板也因需求處於低點，但在廠商減產效益幫助下，估 8 月 11.6 吋 HD 面板僅跌 0.1 美元，14、15.6 吋 HD TN 面板跌幅預計跌 1-1.5 美元，14、15.6 吋 FHD IPS 面板跌幅則仍維持在 2.9 美元。