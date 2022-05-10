〈財報〉AMC Q1虧損低於預期 可望炒熱迷因股話題 盤後漲逾3%

有蜘蛛俠和蝙蝠俠相助，AMC 第一季雖未能獲利，但已讓虧損低於市場預期，周一 (9 日) 盤後股價一度漲逾 4%。

2020 年 AMC 因應新冠疫情關閉全球所有營運地點，如今已擺脫疫情，業績復甦取得長足的進步，但因今年頭 3 個月推出的新電影數量有限，意味著能出售的電影票數量不及疫情前水準。

然而，漫威最近上映的《奇異博士 2 失控多重宇宙》開啟了一連串備受期待的新電影首映，這將在未來幾個月推動 AMC 的票房銷售。

執行長 Adam Aron 周一表示：「我們今年第一季的業績是公司兩年來最強勁的第一季表現。」

「《蜘蛛人：無家日》、《蝙蝠俠》、《音速小子 2》以及上周末上映的《奇異博士 2 失控多重宇宙》，這些累積起來的成功無疑證實了電影院的吸引力歷久不衰，好萊塢一發大片，大眾就會想奔向電影院享受這些專為大螢幕打造的電影。」

然而，雖然《蜘蛛人：無家日》、《蝙蝠俠》贏得紮實票房，且第一季來客人數近 4000 萬人，讓營收自去年的 1.483 億美元翻升 4 倍以上，但卻仍未超過 AMC 近 10 億美元的營運費用和租金，因此仍呈現虧損。

關鍵第一季財報數據 vs. 華爾街預期

營收：7.857 億美元 vs. 7.43 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

淨損：3.374 億美元或每股 65 美分 (一年前同期淨損 5.672 億美元或每股 1.42 美元)

不含一次性項目 (non-GAAP) 每股虧損：52 美分 vs. 63 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

AMC (AMC-US) 周一收低 9.01%，截稿前，盤後上漲 3.43%，報每股 12.95 美元。不計盤後波動，AMC 今年迄今股價下跌近 54%。

近幾周美股大盤暴跌，迷因股也未能倖免，自 3 月 28 日以來，AMC 股價下跌 56%，而 AMC 欲收購其 22% 股份的礦業迷因股 Hycroft (HYMC-US) 股價下跌 48%。GameStop(GME-US) 同期也下跌 47%。

AMC 和 GameStop 仍有忠實信徒，他們相信這兩檔股票仍可恢復令人流鼻血的高水準，對空軍徹底反撲。對這些信徒來說，AMC 第一季的財報可能會支撐迷因股在社交媒體上的討論熱度，因為 AMC 在去年 5 月發布第一季財報後的幾周內迎來大幅上漲，但該漲勢未能支撐太長，且當時股市環境較良好。