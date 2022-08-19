〈財報〉手機業務慘澹 小米Q2營收、獲利大幅衰退

中國智慧型手機製造商小米集團 (1810-HK) 周五（19 日）公布 2022 年第二季財報，受中國新冠疫情的嚴格措施影響，手機出貨量大幅減少，營收年減 2 成僅略高於分析師預期，然而獲利大減逾 8 成遠不及分析師預期。

小米第二季（截至 6/30）營收年減 20% 至人民幣 701.7 億元（以下單位皆同），僅略高於分析師平均預估的 700 億元左右，但較第一季營收年減 4.6% 的降幅更大，且該季是小米營收首次下滑；第二季淨利報 13.65 億元，年減 83.5%，遠不及分析師預估的 15 億元、經調整後淨利報 20.8 億元，年減 67.1%，略高於分析師預估的 19.9 億元。

第二季手機出貨量大減近 3 成

按業務劃分，小米第二季手機出貨量大幅減少，從去年同期的 5,290 萬台減少 26.2% 至 3,910 萬台，主要是受到中國新冠疫情封控措與全球宏觀經濟環境影響，該業務營收報 422.7 億元，不及市場預期的 424.1 億元，年減 28.5%。

根據 Canalys 數據，第二季全球和中國智慧手機出貨量年減分別為 8.9% 和 10.1%，季減分別為 7.7% 和 10.9%，排名方面，小米第二季全球智慧手機出貨量排名保持第三，市占率為 13.8%，季增 1.2 個百分點。

中國 MIUI 月活躍用戶數表現亮眼

小米第二季物聯網（IoT）與生活消費產品部分營收報 198.1 億元，略高於分析師預估的 197.4 億元；網路服務營收報 69.7 億元，也高於分析師預期的 70.9 億元，其中廣告業務收入 45 億元，年增 0.6%；遊戲業務收入報 10 億元，年增 4.7%。

用戶數方面，第二季全球 MIUI 月活躍用戶數達到 5.47 億人，年增 9,310 萬人，中國 MIUI 月活躍用戶數達到 1.402 億人，年增 1,630 萬人，再創歷史新高。

研發支出成長逾兩成、電動車業務持續推進

研發投資方面，小米第二季研發支出 38 億元，年增 22.8%，小米董事長雷軍表示自 2017 年以來，小米研發投入複合成長率達 39.7%，今年預估研發投入 170 億元，未來 5 年研發投入將逾 1,000 億元。

備受矚目的智慧汽車業務方面，上季小米電動車等創新業務支出為 6.11 億元，自駕領域首期規劃研發投入 33 億元。

尚未就印度調查提撥準備金

印度調查方面，小米稱並無就調查事件提撥預算準備。印度調查與指控可能需要較長時間才能解決，小米可能收到判決或達成和解而對其營收或自由現金流產生不利影響，現階段年已預估相關財務影響。