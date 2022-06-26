材料-KY客戶需求強 本季營收將站上10億創高

材料 - KY(4763-TW) 向上游整合跨入原料醋酐的生產並完成建置投產，積極擴充絲束、醋片生產，6 月訂單達 3.5 億元以上，有助第二季營收將首站上 10 億元大關，創新高，季增 24%，年增 48%。

材料 - KY 去年營收 27.15 億元創高，今年上看 40 億元，明年更可達 50 億元，較去年成長 8 成以上，董事長王克璋指出，以目前營運走勢來看，今年單月營收至少可維持 3 億元以上，毛利率 31%。

材料 - KY 今年以來營收成長，第一季已以 8.03 億元創新高，第二季站上 10 億元，將再創高。

受惠中國境內新增客戶，還有既有客戶拉貨，且材料 - KY 對東歐新客戶也開始出貨，今年營收不看淡。

材料 - KY 今年持續擴產，王克璋說，規劃開發顯示面板用偏光板上游材料，首度跨入電子零組件應用，並計畫來台設立研發中心，鎖定可分解材料的開發，以及在台設立小型生產線。

材料 - KY 山東濟南絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，濟南大自然擬將現有絲束廠廠區整頓清出空間，以備擴充產線，目標再新增 4000 噸絲束產能。

材料 - KY 第一季稅後純益 3.89 億元，創新高，季增 5.38 倍，年增 3.8 倍，每股純益達 6.82 元，勝過 2021 年全年每股純益 6.23 元。