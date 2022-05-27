〈材料-KY展望〉上半年盈餘每股可望配發4.5元以上股利

材料 - KY(4763-TW) 今 (27) 日召開股東會決議去年盈餘分配 5.5 元，股利維持上一年水準，董事長王克璋今日答覆股東詢問時指出，股利預計 9 月配發，今年上半年盈餘每股可望配發 4.5 元以上股利，預計 11 月配發，等於材料 - KY 去年及今年上半年盈餘，總計發出每股 10 元現金股利。

材料 - KY 今年首季稅後純益 3.89 億元，創新高，賺贏 2021 年一整年，每股純益 6.82 元，市場估材料 - KY 今年上半年股利將在 4.5 元以上。

材料 - KY 今年前 4 月營收年增 33.48%，王克璋指出，今年前 4 月營收中，絲束營收成長 24%，就絲束價格走勢來看，今年以來的的平均價格已較去年同期成長 20%，在市場的需求增加之下，市場交易價格仍然持續堅挺。

材料 - KY 2021 年稅後純益 3.58 億元，年減 29%，每股純益 6.23 元。材料 - KY 指出，2021 年獲利受美元走弱、原物料及運費價格上漲等因素影響，較 2020 年下滑。

材料 - KY 今年持續規劃擴產，王克璋說，公司計畫開發顯示面板用偏光板上游材料，是首度跨入電子零組件的應用，也計畫來台設立研發中心，鎖定可分解材料的開發。

材料 - KY 積極爭取國際菸草商採購有新斬獲，將開始供應美國的菲利普莫里斯（PM）與德國的帝國煙草（Imperial）濾嘴用絲束，材料 - KY 擬再擴充 4 成絲束產能因應，擴產案預計明年 3 月全數完成，王克璋指出，目前在材料 - KY 在 全球的絲束的全市場占有率已達 2.5%，預計 5 年內絲束的全市場占有率倍 4 增到 5%。