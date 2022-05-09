材料-KY首季獲利創高賺贏去年全年 EPS 6.82元

材料 - KY(4763-TW) 今 (9) 日公布 2022 年首季財報，稅後純益 3.89 億元，創新高，也賺贏 2021 年一整年，每股純益 6.82 元。

材料 - KY 今年除持續規劃擴產，並計畫開發顯示面板用偏光板材料，是首度跨入電子零組件的應用，材料 - KY 也計畫來台設立研發中心，鎖定可分解材料的開發。

材料 - KY 2022 年第一季營收 8.04 億元，毛利率 31.46%，季增 2.48 個百分點，年減 0.24 個百分點，稅後純益 3.89 億元，創新高，季增 5.38 倍，年增 3.8 倍，每股純益達 6.82 元，勝過 2021 年全年每股純益 6.23 元。

材料 - KY 2022 年首季雖有包括燃料、水電價格走揚墊高生產成本，但產品價格也上揚。

材料 - KY 首季業外受惠山東濟陽的青寧工業園 1.43 萬坪獲徵收款項入帳，材料 - KY 預估，這筆交易獲利人民幣 6796 萬元 (約新台幣 2.94 億元)，貢獻每股純益 5 元。

材料 - KY 4 月營收以 3.37 億元再改寫歷史新高，月增 0.2%，年增 50.93%，累計前 4 月營收 11.41 億元，年增 33.48%。材料 - KY 已完成 4000 噸絲束產能擴增，新產能貢獻營收，且眼鏡用塑料級醋片需求強勁、上游自產醋酐開始批量出貨，推升 4 月營收向上。

再者，材料 - KY 的絲束主要外銷，而眼鏡用塑料級醋片需求在華南，未受這一波大陸防疫封城的影響產銷。

材料 - KY 除向上游垂直整合的原料醋酐已經量產，還能供應對外銷售，除此之外，以目前材料 - KY 的產品而言，將開發朝向 TFT LCD 用偏光片的應用，計畫年產 5000 噸的規模，預計 2023 年將量產。