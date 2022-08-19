經濟放緩影響 調查：美國有半數企業正計畫裁員　

全球知名會計師事務所普華永道 (PwC) 週四 (18 日) 發布的一項調查顯示，有一半的受訪企業表示正在裁員或是有計畫裁員，已經凍結招聘的企業也過半。

針對美國各產業共 700 多名企業高層和董事會成員的調查顯示，有半數的受訪者表示他們正在裁員或計劃裁員，也有 52% 的受訪者表示已凍結招聘。有超過 40% 的人收回了錄取通知，還有 40% 下調或是取消了入職簽約獎金。

上半年火熱的就業市場似乎正在反轉，8 月中旬美國申請失業救濟金人數降至 25 萬人，表明對勞動力的需求依高。但是，近期市場頻傳裁員消息，像是沃爾瑪 (WMT-US)、蘋果 (AAPL-US) 等大型企業最近也陸續在宣布裁員。

裁員和招聘放緩的報導，也在矽谷變得司空見慣，新創公司抱怨資本正在枯竭，員工收到警告，要求創造更多價值。日前有消息人士表示，蘋果罕見解僱大約 100 名約聘員工，這些人員負責為蘋果招聘新員工。蘋果告知這些人員，業務需求變化促使公司裁員。

追踪新創公司和新近上市公司裁員網站 Layoffs.fyi 的數據顯示，上季全球 467 家公司共計裁員 37,000 多人，相較下，去年同期不到 3,000 人。

調查中也發現，企業對於遠距辦公問題上的看法並不一致，有 70% 的受訪者表示正為部分職位擴大有條件永久遠距辦公選項，但有 61% 的人表示，要求員工增加回到辦公室的次數。