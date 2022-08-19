WSJ：習近平擬出席上合組織9月元首峰會 與俄國總統普丁會晤

華爾街日報（WSJ）周五（19 日）援引知情人士報導，中國國家主席習近平將前往中亞烏茲別克大城撒馬爾罕，參加上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization，SCO，簡稱上合組織）於 9 月 15 日至 16 日舉行的元首峰會，屆時可能與俄國總統普丁等元首會面。

籌備會議的知情人士表示，習近平辦公室本周暗示習近平會親自出席，不過計畫仍在變化中。此外知情人士還稱，該辦公室開始也準備在峰會期間與巴基斯坦、印度與土耳其領導人舉行雙邊會議，這些國家領導人也將安排出席會議。

知情人士稱，中國在警告與報復威脅下未能阻止美國眾議院議長裴洛西訪台後，才有習近平出席峰會的計畫，北京政府高層擔心在台灣問題上與華府的緊張關係加劇，可能導致意外的軍事衝突。

中國外交部、克里姆林宮、烏茲別克外交部與上合組織對此未立即回應。俄國媒體塔斯社（TASS）在 6 月曾提及總統普丁將出席峰會，但未提到與習近平會晤。

中國官員表示，此次出席將凸顯習近平的目標，即與非美國盟友的國家建立更緊密的安全關係，抵禦西方國家對中國的打擊。

上合組織的一些成員國外交官表示，預估習近平將會出席會議，不過是否是親自到會場或以線上視訊方式仍待定。

自新冠疫情大流行以來，習近平與全球領導人大部分會議都是採線上舉行，如 6 月其與印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普丁、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）和巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）以視訊方式舉行「金磚國家」（BRICS）會議。

此外，日前印尼總統佐科威（Joko Widodo）首度證實，中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁都將出席 11 月的 20 國集團（G20）峰會。

這將是烏俄戰爭爆發以來，兩人首次和美國總統拜登及其他民主國家領袖面對面，可能使普丁和烏克蘭總統澤倫斯基首度正面交鋒，拜習也可能在峰會期間進行會談。