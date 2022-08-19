〈陸港盤後〉Fed官員對9月升幅意見分歧 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周五（19 日）收盤同步走低，滬指約跌 0.6%，原因是美國聯準會（Fed）官員對 9 月升幅意見分歧，投資人也關注中俄元首將出席 20 國集團（G20）峰會的消息。

證券時報報導，滬指周五收盤跌 0.59% 至 3,258.08 點，深成指大跌 1.27% 報 12,358.54 點，創業板指驟跌 1.5% 至 2,734.22 點；兩市成交額合計人民幣 1.1202 兆元，「北向資金」淨買入 17.13 億元。

電力、煤炭、燃氣、農業等類股走高，半導體族群大幅走低。

香港恒生指數收盤漲 0.05%，恒生科技指數跌 0.01%。

Fed 大鷹派、聖路易聯準銀總裁布拉德（James Bullard）周四表示，考量到美國經濟成長動能仍強勁，他傾向 9 月再升息 3 碼。

今年也有投票權的堪薩斯聯準銀總裁喬治（Esther Geoege） ，態度較保守，她說：「我認為升息的理由仍然很強。我們討論的主要是升息速度應該多快。我們已經做了很多，接下來必須非常小心，因為政策決定往往有滯後性。」

Fed 主席鮑爾下周五將為傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會致詞，市場關注他會否藉此機會釋出升息相關蛛絲馬跡。

與此同時，今年 11 月 G20 峰會將在印尼登場，印尼總統佐科威周四表示，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁均計劃出席，這將是俄國侵略烏克蘭以來，中俄領袖首度與美國總統拜登等民主國家元首同台。

彭博報導，佐科威周四說：「習近平會來，普丁也告訴我他會來」，這是佐科威首度證實中俄領袖均計劃出席 G20 峇里島峰會。