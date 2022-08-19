〈水泥業衝刺淨零〉台泥擴大更新設備優化製程 亞泥將推低碳新品

水泥業積極衝刺淨零減排，台泥 (1101-TW) 優化設備製程，廠區熟料冷卻機將全面更新；亞泥 (1102-TW) 則擴大低碳水泥產品線，預計 3 年內將推出減碳可達 46% 的三元混合水泥。

台泥副總經理王建全表示，政府規範用電大戶 2025 年前，綠電必須佔企業容量裝置 10%，以台泥來說，太陽能發電可以建置完成達標，而除既有設施外，台泥也積極改善製程。

王建全進一步指出，目前已規劃明年各廠區的熟料冷卻機全面換新，另外，宜蘭蘇澳廠的餘熱發電設備也會整套更新，利用生產過程中多餘的熱能轉換為電能，向台電購買的電力可以減少 20-30%。

亞泥副總經理暨總廠長張志鵬則指出，目前低碳水泥減碳效益達 15%，已在國內銷售，而卜特蘭石灰石水泥減碳 12%，已銷往美國，目前也爭取內銷市場，新產品三元混合水泥則可減碳 46%，目前正在規劃生產中。

不過，張志鵬認為，現行國內貨物稅其實是不利低碳水泥的推廣，例如一般較高排碳的卜特蘭水泥貨物稅每噸 320 元，而其他低熟料占比的墁砌水泥、卜特蘭礦石水泥外的混合水泥等，貨物稅反而較高，每公噸 440 元；因此，不只水泥摻料政策需要調整，貨物稅方面也應跟上淨零減碳趨勢。