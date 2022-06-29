〈亞泥股東會〉國內需求向上 中國下半年量價回升 營運逐季墊高

亞泥 (1102-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，台灣在公共工程、廠辦需求支撐下，全年水泥需求仍會成長；中國解封後可望出現遞延需求，帶動水泥量價齊漲，下半年營運也將逐季墊高。

展望兩岸水泥市場，徐旭東表示，國內雖然營建持續缺工，加上疫情增溫、通膨升息、政府調控房市等大環境影響，造成新建住宅的水泥需求減弱；但另一方面，政府加強公共工程執行力度的支撐，以及臺商回流及科技產業的擴大投資，廠辦拉動周邊建設需求大幅提升，因此國內全年水泥需求總量應仍會較去年成長。

中國方面，徐旭東認為，隨著疫情解封及持續進行的錯峰生產、減量置換政策，市場供需將漸趨平衡，加上當地政府考量經濟成長，開始營造金融寬鬆並鬆綁房地產限制，下半年有機會因遞延需求出現帶動水泥量價齊漲，營運可望逐季墊高成長。

亞泥今日股東會也承認去年財報以及盈餘分派，徐旭東表示，公司連續四年獲利突破百億元，每股現金股利 3.4 元，相較昨日收盤價 43.65 元，現金殖利率達 7%，遠高於台股平均水準，無論是股利還是股價，都領先業界。

徐旭東強調，亞泥目前也全力推動 ESG，大幅減少碳排放，並持續增加天然氣與風電等能源產業投資，將傳統的水泥業，轉型成綠能產業，不但讓股東賺錢，還能回饋社會與做好環境保護，深具投資價值。