缺料緩解 晶睿下半年營運正向看

安控大廠晶睿 (3454-TW) 總經理廖禎祺今 (19) 日表示，供應鏈狀況已稍微緩解，持續積極滿足客戶訂單需求，下半年營運仍可期待，惟面臨通膨、利率調升等變數，及烏俄戰爭等外在環境影響。

廖禎祺說，公司持續解決供應鏈料件問題，並提高在手訂單交貨效率，雖然後續幾個月營收表現無法持續創高，不過在供應鏈緊張趨勢放緩下，仍會積極滿足客戶需求。

外在環境部分，廖禎祺提到，大環境還是有很多挑戰，包括利率調升，通膨影響消費心理、歐洲經濟受到俄烏戰爭衝擊，以及能源短缺衝擊等，也將原任發言人顧中威派至歐洲，期望自有品牌的經營上投入更多資源。

此外，在母公司台達電 (2308-TW) 協助與資源挹注下，均有正面效應，包含生產自動化、生產效率等，後續在台灣仍會持續提升營運效率、增加產出，不見得需要建置新產線。

原晶睿品牌事業群執行副總顧中威正式卸下發言人職務，但仍為品牌事業群執行副總經理，因應營運發展策略，預計 9 月派駐歐洲辦公室，協助拓展歐洲業務，期望提高海外各區營收，提升品牌業績銷售，發揮組織綜效。

晶睿新任發言人、全球行銷處處長謝邦彥，曾任職微星科技 (MSI) 中國區行銷總監、羅技電子 (Logitech) 資深行銷經理等，擁有近 20 年國際行銷歷練，專長於品牌策略規劃及通路夥伴合作。