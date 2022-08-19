美國當局為釐清事故原因 要求特斯拉提供車內攝影機資訊

《路透》報導，正在調查特斯拉 (TSLA-US) 駕駛輔助系統「Autopilot」的美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)，周四 (18 日) 要求特斯拉提供車內座艙用攝影機相關的資訊，了解是否偵測到駕駛人注意力不足並發出警示。

NHTSA 繼日前開始調查十多件特斯拉撞上停止中車輛的事故後，也鎖定 83 萬輛搭載 Autopilot 功能的特斯拉進行調查。早在 6 月，NHTSA 為了釐清事故原因，也已經把相關調查標準從原先的「初步評估」提升至「工程分析」，必要時將要求特斯拉全面召修。

NHTSA 已透過書面文件，要求特斯拉提供資訊，說明提醒駕駛人接手操控車輛或留意道路狀況的座艙內攝影機，答覆期限為 2022 年 10 月 12 日。

NHTSA 要求特斯拉說明當駕駛人將手放開方向盤、到車輛發出警示要求駕駛人須接手駕駛為止，是以什麼為依據決定警示時間。

此外，加州車輛管理局 (California DMV) 日前指出，特斯拉 Autopilot 和「全自動輔助駕駛」(FSD) 功能有廣告不實之嫌，可能讓消費者誤以為特斯拉有全自動駕駛功能。根據周四 (18 日) 公開的資料，特斯拉已通知加州當局，要求舉行公聽會。