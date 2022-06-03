傳柯爾百貨收到2份收購報價 但遠低於之前的數字

《華爾街日報》報導，陷入困境的零售巨頭柯爾百貨 (Kohl’s)(KSS-US) 周四 (2 日) 收到兩份收購報價，但價格都遠低於該公司今年稍早及數周前拒絕的報價。

柯爾股價在周五 (3 日) 盤前上漲逾 7%。

報導指出，收購要約來自私募股權公司 Sycamore Partners，其出價在每股 50 美元左右；零售控股公司 Franchise Group 出價則是約 60 美元。

一位對沖基金經理針對《華爾街日報》的報導表示，Franchise Group 的市值僅有 16 億美元，引發了人們對其如何負擔得起擁有 53 億美元資本的柯爾的質疑。

多位消息人士表示，科爾可能會因為報價太低而延後投標截止日期。

柯爾曾表示，它希望報價至少達到每股 70 美元，而一路關注投標流程的對沖基金經理認為 Sycamore 的報價是行不通的。

今年稍早，這家總部位於威斯康辛州的零售商拒絕了每股 64 美元、相當於 90 億美元的報價。之後競爭對手的報價將使交易價值達到約 70 億美元或 80 億美元。

柯爾在公布第 1 季財務業績低於預期後嚇跑了競購者，理由是其 1100 家門市的消費者支出下降；反觀梅西百貨 (M-US) 等其他零售商銷售強勁。

消息人士稱，整個競標過程可能會推遲到下季之後，以便讓柯爾有時間穩定其業務。該公司的零售業務可比銷售額較一年前下降 5.2%。