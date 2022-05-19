〈財報〉柯爾上季獲利大幅落後目標 調降全年財測 料未來幾周會有最後出價

柯爾百貨 (Kohl"s)(KSS-US) 周四 (19 日) 表示，由於面臨來自激進主義者的更大出售壓力，預計未來幾周內將有潛在買家提出最終和全額出價。

CEO 加斯 (Michelle Gass) 表示，柯爾百貨「對認可我們業務和計劃價值的業者數量感到高興。」

但該公司股票在周四盤前交易中下跌 5%。之前該零售商公布第 1 財季獲利距預期太遠，並調降了今年的獲利和銷售前景。加斯在財報聲明中表示，2022 年的開局低於她的預期。

她說，「由於遇到相較去年的紓困措施和通膨消費環境相關的宏觀逆風，4 月銷售大幅減弱。」

柯爾百貨的遭遇與包括沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 在內越來越多主要零售商相同，在 40 年的高通膨率之下，這些零售商的物流和人員費用侵蝕了獲利。這些公司也開始看到消費者調整消費行為，因為面臨從牛奶到運動服等各種商品的更高價格。

柯爾現在預計 2022 財年調整後每股獲利為 6.45 美元至 6.85 美元，而之前的預測為 7.00 美元至 7.50 美元。

預計淨銷售額將與去年同期持平至增加 1%，而之前的財測為增加 2% 至 3%。

根據 Refinitiv 對分析師的一項調查，與華爾街預期相比，科爾在截至 4 月 30 日的當季表現如下：

●每股獲利 11 美分，大幅低於預期的 70 美分

●營收 37.2 億美元，高於預期的 36.8 億美元

柯爾第 1 財季淨利為 1400 萬美元，合每股 11 美分，而去年同期為 1400 萬美元，合每股 9 美分；低於分析師預期的每股 70 美分。

銷售額從一年前的 38.9 億美元降至 37.2 億美元，但仍超出分析師預期的 36.8 億美元。

可比銷售額下降 5.2%。分析師的預測是成長 0.5%。

柯爾的慘淡財報業績來自其備受關注的出售過程。自從激進對沖基金 Macellum Advisors 在 1 月推動出售該公司以來，柯爾一直面臨著尋找新東家的壓力，理由是加斯在增加銷售額方面做得還不夠。

Macellum 也在推動對柯爾董事會進行徹底改革，但沒有成功。柯爾股東投票重新選舉了公司目前的 13 名董事會成員，否決了 Macellum 的提議。即使管如此，該激進組織回應，它將讓柯爾對其未來幾個月的決定負責。

加斯於 2018 年 5 月出任柯爾 CEO，嘗試多種策略來吸引顧客進入商店，包括與亞馬遜 (AMZN-US) 建立合作夥伴關係，並在數百家店面內設立絲芙蘭 (Sephora) 美妝店。該公司還對運動服業務進行了大量投資，因為越來越多消費者尋求舒適的服裝而不是連衣裙和西裝外套。

但人們對加斯的作法是否有效表示懷疑。

GlobalData Retail 總經理桑德斯 (Neil Saunders） 說，「走進柯爾商店是一種平淡無奇的體驗，這就是為什麼一些顧客不再光顧，而另一些顧客在光顧時很少買東西的原因。」